Во время мероприятий в честь Дня Лачплесиса в парке Узварас не будут зажигать свечи, сообщила советница вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (НО/ЛОР) Элина Берзиня.

Ранее заместитель столичного градоначальника предложил положить начало новой традиции, а именно, зажечь свечи в парке Узварас в День Лачплесиса, 11 ноября. По мнению Ратниекса, таким образом этому месту будет возвращено его историческое значение — парка в честь победы над бермонтовцами.

С предложением вице-мэра согласились не все. Так, бывший мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что первоначально предназначение парка было иным. В социальных сетях он написал, что свечу зажжет там, где делал это все предыдущие годы.

"Я зажгу свечу в память о своем прадеде и других солдатах Латвийской армии там, где это делал всегда — на набережной. Парк Узварас мы создавали как место для радости, совместного времяпровождения и нашего общего будущего, которое нам подарили наши герои, отвоевавшие нашу свободу! Победы нужно и праздновать!", — отметил Стакис.

Как сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио, историки и социальные психологи также придерживаются мнения о том, что давняя традиция на набережной Даугавы у стен Рижского замка должна продолжаться.

Профессор социальной психологии Латвийского университета Ивар Аустерс отметил, что традиция ставить 11 ноября свечи в память о павших героях на набережной у стены Рижского замка для многих является ритуалом, который нарушить будет довольно сложно. Он подчеркнул, что латвийцы привыкли к определенной локации, основанной на исторических событиях, а выбор нового места для зажжения свечей в День Лачплесиса вызовет путаницу и замешательство.

В свою очередь, историк Имант Цирулис заявил, что локация парка Узварас играет значимую роль в контексте борьбы за свободу Латвии, поскольку в ноябре 1919 года военные действия велись как на набережной, так и в Пардаугаве, освобождение которой происходило на территории нынешнего парка.

Между тем, руководитель Латвийского военного музея, историк Юрис Цыганов отметил, что сама по себе идея не плохая, но не следует исключать возможные провокации.

Идея Ратниекса не была встречена с энтузиазмом и в канцелярии президента. Там сообщили, что, даже если инициатива со свечами будет реализована, президент Эдгар Ринкевич примет участие в традиционных мероприятиях, а свечу зажжет у стен Рижского замка на набережной.

Однако в этом году свечи в парке Узварас все же зажигать не будут. Ратниекс пояснил, что в честь дня Лачплесиса около парка Узварас пройдут важные мероприятия: демонстрации Земессардзе, Яунсардзе и военной техники, а также концерт объединения художников Kreisais Krasts и группы Skyforger. Предложение о зажжении свечей в парке Узварас будет отложено на другой год.

"В этом году 11 ноября мы продолжим зажигать свечи на Братском кладбище, у стен Рижского замка и в окнах своих домов. Уважая беспокойство партнеров по коалиции в Рижской думе и соблюдая принципы демократии, я решил, что публично больше не буду призывать зажигать свечи в парке Узварас", — пояснил политик.

Однако в честь столетия парка, когда он получил свое название, пройдут посвященные боям за свободу мероприятия, которые положат начало неделе патриотизма в Риге и Латвии. Это первый шаг, чтобы возобновить историческое значение парка.

Ратниекс поблагодарил всех, кто в эти дни выразил поддержку идее сохранения исторического и национального значения парка Узварас.

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