Выделяемых из государственного бюджета средств недостаточно для обеспечения сбалансированной нагрузки учителей в Риге, заявили сегодня на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

Было отмечено, что государственная дотация для Риги с 1 сентября по сравнению с 1 января этого года увеличилась на 5,27%, в то время как самая низкая почасовая ставка выросла на 13,3%, а количество часов, тарифицированных для обеспечения сбалансированной нагрузки, увеличилось более чем на 10%

Кроме того, в Риге уже несколько лет действует самый низкий региональный коэффициент - 1,02. В то же время для городов государственного значения он составляет 1,07, а для самоуправлений у Балтийского моря - 1,17.

Как пояснили члены комитета, другие города получают в среднем на 5% больше финансирования, чем Рига, а приморские самоуправления - на 15% больше, чем столица.

Этих 5% было бы достаточно для обеспечения сбалансированной нагрузки.

По словам председателя комитета Лаймы Гейкиной, самоуправление обратится в Министерство образования и науки с просьбой уравнять эти региональные коэффициенты, чтобы с 1 января следующего года рижские школы получали не меньше, чем другие города.

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