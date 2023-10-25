В четверг, 26 октября, в Кабинет министров, а затем в Сейм будет подан меморандум "Об обеспечении интересов латышской государствообразующей нации".

Как сообщила агентству LETA публицист Лиана Ланга, инициативная группа граждан подаст меморандум в Кабинет министров, а затем в Сейм в четверг в 13.15.

По словам инициаторов документа, в августе был распространен меморандум "О защите интересов латышской государствообразующей нации", подписанный более чем 700 гражданами Латвии, в котором подчеркивается, что целью и сутью Латвийского государства является защита интересов латышской нации в своем государстве. Защита интересов латышской нации должна быть главной целью латвийских государственных институтов в каждом их решении и действии, говорится в документе.

"Основным принципом защиты латышской нации является установление и защита прочных, непроницаемых границ, включая как физические границы государства, так и границы языка, культуры и морали", - говорится в меморандуме.

В нем отмечается, что культурная политика страны должна быть основана на сохранении, пропаганде и развитии культурных ценностей и этических принципов латышского народа, укрепляющих идентичность нации, ее жизнеспособность и готовность к защите от внешних угроз.

"Государство должно способствовать повышению статуса латышского языка и позиций латышской культуры в общественной сфере, используя политическую волю и верховенство закона, чтобы устранить последствия советской русификации СССР и их продолжения через ложно понятый гуманизм и трусливый либерализм", - говорится в документе.

В меморандуме отмечается недопустимость новой иммиграции, особенно дешевой рабочей силы, что может привести к социальной катастрофе, какую переживают сейчас Франция, Швеция, Германия и другие европейские страны.

"Чтобы предотвратить иммиграционные потоки, страна должна в первую очередь инвестировать в естественное воспроизводство населения, развитие местного предпринимательства и интеграцию новых технологий.

Индивидуальная инициатива должна перестать уничтожаться удушающей бюрократией и неадекватной налоговой системой", - говорится в обращении.

В нем также содержится призыв немедленно решить проблему проходимости восточных границ, чтобы предотвратить проникновение в Латвию российских и белорусских мигрантов.

Инициаторами документа выступили представители партий "Национальное объединение "Справедливость"", Новой консервативной партии, объединений "За латышский язык" и Austošā saule.

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