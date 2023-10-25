Готовность и способность России продолжать боевые действия на территории Украины нельзя недооценивать, поскольку в ее распоряжении все еще есть необходимые ресурсы и значительные военные резервы. Об этом говорится информационно-аналитической статье об экономике России, подготовленной Бюро защиты Сатверсме.

Как отмечается в отчете, российская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось изначально, и, хотя ее присутствие на западном рынке значительно уменьшилось, она смогла найти альтернативные пути экспорта и импорта, тем самым компенсируя потерянную долю рынка и обеспечивая замену необходимых товаров. Также в деловой среде России наблюдается способность адаптироваться к новым экономическим условиям.

SAB объясняет, что эта устойчивость объясняется несколькими факторами. Во-первых, санкции против России не смогли добиться желаемой изоляции России, хотя они представляют для нее значительные проблемы.

Это особенно заметно в финансовой сфере, где Россия и ее компании сталкиваются со значительными проблемами при расчетах в долларах США или евро. Однако укрепление сотрудничества России с ближневосточными странами Средней Азии, Китаем, Индией, Ближним Востоком и другими позволило смягчить эффект этих ограничений, как переориентировав свой экспорт на эти страны, так и обеспечив через них импорт необходимых товаров, в том числе в тайном обход санкций, наложенных на Россию.

Хотя санкции привели к серьезным осложнениям для России, по крайней мере, в краткосрочной перспективе они не оказали достаточного давления, чтобы нанести серьезный ущерб ее способности мобилизовать экономику для продолжения военных действий.

Во-вторых, рост цен на нефть и газ на международных рынках сыграл большую роль в стабилизации бюджета и валюты России, что позволило ей обеспечить необходимый рост финансирования для обороны. Доходы от экспорта нефти и газа составляют примерно треть от общего дохода российского бюджета.

В-третьих, рост расходов на оборону не только стал самым значительным политическим приоритетом Кремля на данный момент, но и в настоящее время является ключевым фактором экономического роста России. Рекордные инвестиции в оборону, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, дали толчок экономике, что особенно ощущается в регионах России.

Кроме того, также, если ситуация на фронте станет менее интенсивной или конфликт станет замороженным, почти наверняка, по крайней мере, в ближайшие несколько лет, тенденция с высокими оборонными расходами сохранится, учитывая необходимость восстановления утраченного Россией военного арсенала и боеспособности.

В проекте бюджета, разработанном правительством России на 2024 год, расходы на оборону будут составлять около 6% валового внутреннего продукта (ВВП). Это на два процента больше, чем в нынешнем году, когда расходы на оборону составляют около 4% ВВП. Однако, по мнению SAB, косвенные издержки войны и секретные разделы бюджета сделают общие военные расходы РФ еще выше — возможно, они достигнут 9% ВВП России. Таким образом, расходы, связанные с войной, могли бы составлять около 40% от общего государственного бюджета России.

Несмотря на вышесказанное, в видении SAB обеспечение доходов федерального бюджета, тем не менее, поставит перед российской администрацией значительные проблемы. Поэтому на правительственном уровне уже рассматриваются потенциальные возможности повышения или введения новых налоговых платежей, в первую очередь в отношении крупных предприятий и акцизных товаров, с целью покрытия расходов в оборонном секторе.

По оценке SAB, Россия все еще может рассчитывать на большие военные резервы, которые она создала за длительный период до февраля 2022 года.

Это важный неизвестный фактор, который не позволяет точно предсказать, как долго Россия сможет продолжать боевые действия на территории Украине в нынешних масштабах при значительных потерях живой силы и военной техники.

При этом ясно, что без их интенсивного восстановления при существующей интенсивности боевых действий запасы неизбежно будут исчерпаны. Это также отражено в активных попытках России заручиться поддержкой своих союзников, включая Иран и Северную Корею, чтобы максимально компенсировать количество потребленных боеприпасов и потерянных военных объектов. Также, как отмечают отдельные российские правительственные чиновники, важную роль в этом вопросе играет Китай.

По мере затягивания войны и роста потребности в боеприпасах Россия вынуждена выпускать из своих резервов боеприпасы и военную технику более низкого качества или с истекшим сроком годности. Уже сейчас в отдельных случаях на фронте на российской стороне зафиксированы случаи, когда поставленные боеприпасы оказываются бракованными, не позволяя частям выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Ожидается, что со временем, когда конфликт затянется, количество таких инцидентов может значительно возрасти.

Летом этого года также наблюдалась тенденция к более экономному подходу российских войск при использовании боеприпасов — это, по мнению SAB, что может указывать на ряд соображений. С одной стороны, Россия испытывает трудности с обеспечением желаемых объемов боеприпасов. С другой стороны — это также можно объяснить подготовкой к усилению атак в предстоящем осенне-зимнем сезоне, особенно против критически важной инфраструктуры Украины, заключает SAB.

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