Упоминание зарегистрированных в Беларуси автомобилей было исключено из поправок к Закону о дорожном движении, предложенных Министерством юстиции. Оказалось, наложить на них санкции Латвии не позволяют нормы ЕС, пишет Rus.Lsm.lv.

Министерство юстиции предлагало конфисковывать автомобили с российскими и белорусскими номерами, если их в течение трех месяцев не перерегистрировали или не вывезли из Латвии. Только на основании первичных разрешений в Латвии находятся 5,5 тысячи белорусов, значительная часть из них — беженцы, и машина была их единственным способом быстро покинуть страну.

После того, как госучреждения Беларуси отказались выполнять свои обязанности по оформлению доверенностей и паспортов, машину стало невозможно отправить в Беларусь с другим человеком по доверенности. Только ехать лично — что для многих будет означать арест. А поскольку у многих машин нет европейской сертификации, их невозможно и зарегистрировать в Латвии.

25 октября поправки к Закону о дорожном движении рассматривала Комиссия Сейма по народному хозяйству, и белорусские автомобили из них убрали: санкции ЕС на них не распространяются, в одностороннем порядке наложить такие санкции Латвия не может. Поэтому требование перерегистрировать или вывезти из страны автомобиль относится теперь только к гражданам РФ.

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