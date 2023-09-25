Правительство Эстонии согласилось с предложением министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса предоставить владельцам автомобилей с российскими номерами, которые находятся на территории Эстонии, полгода на то, чтобы вывезти автомобили обратно в Россию или перерегистрировать их в Эстонии, пишет портал Err.ee.

Перерегистрация может обойтись дорого.

"Это значит, что нужно заплатить налог с оборота, таможенный сбор, возможно, что еще какой-то сбор. Может выйти так, что за машину стоимостью 20 000 евро придется заплатить более 6000 [дополнительных сборов]. Через шесть месяцев тех, кто продолжит ездить на машинах с российскими номерами, ждет, во-первых, денежный штраф, а если и это не подействует, то машины исключат из дорожного движения. Это значит, что у полиции будет право арестовать их и поставить на штрафстоянку", - пояснил Ляэнеметс.

При этом министр юстиции Калле Лаанет, сославшись на Конституцию и право частной собственности, заявил, что у государства нет цели конфисковывать машины с российскими номерами.

"Владельцу дается возможность или перерегистрировать машину, или погрузить на эвакуатор и увезти в Россию. Я уверен, что в Эстонской Республике конфискация - это крайняя мера. Это не настолько серьезное нарушение закона, чтобы мы хотели дойти до конфискации, право человека на частную собственность все-таки очень хорошо защищено Конституцией", - сказал Лаанет.

Напомним, Латвия дала владельцам российских автомобилей три месяца. Если машина не будет за это время перерегистрирована или вывезена из страны, ее конфискуют.

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