Власти Норвегии намерены запретить въезд на территорию страны автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом общественному телевидению NRK сообщил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.

"Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры", — заявил Вад Петерссон. Ограничения против зарегистрированного в РФ транспорта, уже находящегося на территории королевства, в МИД не рассматривают, следует из публикации NRK.

Пока что Норвегия остается единственной граничащей с РФ страной Шенгенской зоны, куда можно напрямую въехать из России на автомобиле с российскими номерами. На границе между двумя государствами действует один пограничный пункт, он работает всего несколько часов в день. Норвегия, в отличие от Латвии и некоторых других стран, не вводила ограничений на въезд россиян по туристическим визам.

Ранее решение о запрете на въезд российских автомобилей на свою территорию (за некоторыми исключениями) ввели Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Власти этих стран ссылались на опубликованные в середине сентября разъяснения Еврокомиссии, в которых была дана трактовка ограничениям, введенным против РФ после начала вторжения в Украину. По мнению Брюсселя, ввоз зарегистрированных в России автомобилей в ЕС можно расценивать как попытку незаконного импорта.

При этом Норвегия не входит в Евросоюз, поэтому не обязана исполнять рекомендации Еврокомиссии. Госсекретарь Вад Петерссон в комментарии NRK пояснил, что королевство следует примеру соседней Финляндии — власти этой страны ранее объявили, что будут контролировать запрет на въезд российских автомобилей в том числе и на границе с Норвегией.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram