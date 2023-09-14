Председатель совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих направила письма представителям властей Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой пересмотреть решение о запрете на въезд в эти страны автомобилей с российскими номерами. Об этом вечером в среду, 13 сентября, сама Певчих сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

В письме отмечено, что введенные тремя странами ограничения вредят не Кремлю, а противникам путинского режима, вынужденным уехать из России. Кроме того, считают в ФБК, подобные меры снижают эффективность санкций и даже дискредитируют саму их идею, а также дают новые аргумент кремлевской пропаганде. Как уточнила Певчих, в письмах также содержатся "ссылки на закон, юридический анализ противоречий и обоснование возможности отмены дискриминационных санкций".

Российские оппозиционные политики Любовь Соболь и Максим Кац накануне отправили аналогичные письма представителями европейских властей.

Соболь в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля назвала использованные в документах формулировки "противоречивыми и расплывчатыми", а также попросила разъяснить, как именно будут применяться новые ограничения. Попадающие под санкции личные вещи, которые отныне предположительно можно изымать на границе, никак не влияют на способность РФ вести войну, отметила политик.

Письмо Каца было отправлено еврокомиссару финансов Мейрид Макгиннес. В тексте политик подчеркивает, что обновленная трактовка ограничений противоречит изначальному смыслу санкций, поскольку могут применяться ко всем россиянам, а не только к представителям элиты. Кац отмечает, что частный транспорт — один из немногих способов быстро покинуть РФ в случае преследования, а ввозимые для личного пользования вещи не приносят Кремлю дохода.

Власти Литвы объявили о закрытии границы для автомобилей с российскими номерами (за исключением следующих транзитом в Калининградскую область) 11 сентября, на следующий день аналогичное решение приняла Латвия. Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в РФ, утром 13 сентября. Ограничения объясняются обновленными рекомендациями Еврокомиссии о следовании санкционному режиму.

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