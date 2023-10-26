Ежегодный переход на летнее и зимнее время должен остаться в прошлом. Но Латвия не может решить этот вопрос односторонне. Такое мнение в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 высказал министр экономики Викторс Валайнис.

"Мы поддерживаем, что надо остаться [в одном времени]. Чтобы не нужно было [переводить часы]. Такая наша позиция на данный момент", — говорит глава ведомства.

При этом Валайнис подчеркнул, что Латвия не может решить этот вопрос односторонне.

"Здесь должен быть один подход всей Европы. Министерство экономики Латвии говорит об этом с другими странами, смотрит – будет эта поддержка или не будет. Но она есть на европейском уровне. И она есть на столе. Вопрос – как это решится? В Европе, как и в Латвии, видят и плюсы, и минусы. Но, скажу честно, это не первый вопрос в моей рабочей повестке", — указал Валайнис.

В ночь на воскресенье, 31 октября, в 4 часа утра, стрелки часов нужно перевести на один час назад. Латвия перейдет на зимнее время.

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