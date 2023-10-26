В рейтинге университетов мира Times Higher Education by Subject ни один из латвийских вузов не вошел в число 600 лучших. Латвийские высшие учебные заведения оценивались по семи из 11 категорий рейтинга - вузы не оценивались в категориях экономики, образования, права и психологии.

Лучшие результаты показал Латвийский университет (ЛУ), вошедший в число вузов с 601-го по 800-е место по всем оцениваемым категориям. Как и в прошлом году, университет показал высокие результаты в таких областях, как гуманитарные науки и искусство, медицина и науки о здоровье, компьютерные науки, науки о жизни, физика и социальные науки.

Как сообщили в университете, в новой методологии рейтинга изменилась оценка сотрудничества университетов с больницами, что снизило его показатели в области медицины и наук о здоровье - в прошлом году университет вошел в категорию 301-400-го мест. Также изменилась оценка наук о жизни и снизилась оценка гуманитарных наук и искусства - если в прошлом году ЛУ входил в категорию 501-600-го мест, то в этом году - в категорию 601+.

Рейтинг Рижского университета Страдиньша в области медицины и наук о здоровье также снизился по сравнению с прошлым годом: в этом году он вошел в категорию 801-1000-е место по сравнению с 501-600-е место в прошлом году.

В категории "Инженерные науки и технологии" ЛУ не оценивался, Рижский технический университет вошел в категорию 601-800-го мест, а Латвийский университет биологических наук и технологий - в категорию 1001+.

Рейтинг в каждой из областей науки основан на оценке качества обучения, исследований, частоты цитирования научных публикаций, международного сотрудничества и др.

Как и в предыдущие годы, наиболее высокие позиции во всех категориях рейтинга занимают университеты Великобритании и США: Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Принстон, Беркли, Стэнфорд, Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт.

Среди университетов Балтии по ряду показателей самые высокие позиции сохранил Тартуский университет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram