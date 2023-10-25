В среду в Риге торжественно откроется мост для пешеходов и велосипедистов, который через протоку Килевейна соединит Мукусалу и Торнякалнс. С начала строительных работ в феврале этого года и до октября, когда мост был наконец построен, портал Delfi почти каждый день фотографировал строительную площадку, чтобы потом объединить несколько сотен кадров в видео таймлапс.

Хотя разговоры о том, что Мукусалу с "материком" может соединить пешеходный мост, велись давно, реальную форму эта идея обрела в августе 2021 года, когда тогдашний мэр Риги Мартиньш Стакис пообещал построить мост в течение года. Мэр сообщил, что бизнес-центр Мукусалас и Академический центр Латвийского университета (ЛУ) будут соединены мостом длиной около 30 метров с отдельной полосой для пешеходов и двумя полосами для велосипедистов. В будущем этот мост соединит велосипедную дорожку в Зиепниеккалнс с еще не построенным променадом Мукусалас.