Сейм принял на рассмотрение законопроект, подготовленный Национальным объединением, который предусматривает демонтаж с кладбищ памятников, “восхваляющих режим СССР”. Закон предусматривает демонтаж памятников с могил к июлю следующего года, сообщает LSM.

В четверг, 26 октября, когда законопроект был передан на рассмотрение, несколько депутатов воздержались или не проголосовали.

Помимо демонтажа советских памятников с кладбищ, законопроект также предусматривает перезахоронение советских солдат, которые похоронены за пределами кладбищ. Вместо советских памятников предлагается устанавливать кресты или мемориальную доску.

"Эти захоронения превращены в места пропаганды. Многие из них находятся на попечении посольства России. Мы хотим это ликвидировать", — пояснил депутат Сейма Эдвин Шноре.

Точное число памятников, которые подлежали бы демонтажу, в законопроекте не указывается, но их “довольно много”.

Против передачи поправок на рассмотрение комиссии проголосовали или воздержались депутаты нескольких фракций. В том числе и Союз "зеленых" и крестьян — в партии считают, что этот вопрос не стоит трогать.

"Оставим людей в покое, не надо их перезахоронять", — призвалдепутат Сейма Гунар Кутрис.

В голосовании не участвовали и даже не регистрировались члены партии “Прогрессивные”. Они признали, что этот вопрос был “сложным”.

"Речь шла только о памятниках и могилах Красной Армии. Почему мы не говорим о другой стороне, о фашистской Германии? Это демонстрирует, что это вопрос одной минуты, ажиотаж, и мы не хотели в этом участвовать", — отметил депутат Атис Швинка.

Партия "Латвия на первом месте" (LPV) также выступила против предложения, подчеркнув, что она не хочет "браться за мертвых".

"Я призываю не поддерживать инициативу, которая также предусматривает перемещение могил. Это приведет к очень плохим последствиям. И действительно ли мы, как христианская нация в целом, хотим взяться за мертвых?", — спросил депутат Айнар Шлесерс.

За передачу поправок на рассмотрение в комиссии проголосовали 49, против — 18 депутатов. Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть приняты еще в трех чтениях.

Общее количество объектов с советской символикой на территории Латвии исчисляется несколькими сотнями. Они не включены в список памятников культуры, охраняемых латвийским государством, и не имеют статус охраняемых объектов.

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