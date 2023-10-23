Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Президиум Сейма планирует сделать работу парламента более эффективной за счет сокращения 26,5 штатных мест, сообщила порталу Delfi член президиума Сейма Антонина Ненашева.

По ее словам, парламент стремится к более компактному и эффективному управлению, поэтому было принято решение пересмотреть и сократить некоторые должности.

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