Президиум Сейма планирует сделать работу парламента более эффективной за счет сокращения 26,5 штатных мест, сообщила порталу Delfi член президиума Сейма Антонина Ненашева.
По ее словам, парламент стремится к более компактному и эффективному управлению, поэтому было принято решение пересмотреть и сократить некоторые должности.
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