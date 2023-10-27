Нынешний набор на Службу защиты государства может завершиться обязательным призывом из-за недостаточного числа добровольцев. Такую вероятность в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 допустил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калниньш.

"Два предыдущих набора были полностью укомплектованы за счёт добровольцев. На данный момент заявки на прохождение службы по своей воле подали более сотни молодых людей. То число, которое нам предстоит призвать в этот раз, составляет 480 человек. Значит, придётся задействовать систему отбора. И это уже речь не о добровольцах, которые сами могут выбирать место прохождения службы. Да и сумма компенсации будет в два раза меньше", — указал Калниньш.

Глава НВС призвал молодых людей к активному добровольному участию в третьем призыве. Отметив, что 11 месяцев службы дадут им возможность улучшить как свои физические данные, так и понимание своего места в обществе.

"Это пригодится не только на военной службе, но и в повседневной гражданской жизни", - подчернул Калниньш.

Призыв на Службу защиты государства завершится 1 декабря. За это время все, подавшие заявки, должны пройти медицинскую комиссию. А у руководства НВС будет время до 1 апреля 2024 апреля разослать повестки всем, кого признают годным к прохождению службы по состоянию здоровья.

"Реально служба начнётся 19 июля", — уточнил командующий НВС.

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