Национальные вооруженные силы (НВС) увеличили свое присутствие у восточной границы страны. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

По его словам, в приграничном регионе НВС также активно помогает Государственной пограничной службе. На данный момент изменена и усовершенствована система обеспечения, и вооруженные силы стали гораздо активнее.

"В ближайшее время вы обязательно будете видеть нас в этом регионе гораздо больше. Мы увеличили свой численный состав в этом регионе, и я думаю, это даст результаты", — сказал Калниньш.

Что именно изменилось в стратегии НВС по оказанию поддержки пограничникам, он не уточнил, подчеркнув, что не следует предоставлять дополнительную информацию тем, кто продолжает планировать попытки незаконного пересечения границы Латвии.

Калниньш заявил, что армия не только увеличила свой численный состав на границе, но также и расширила круг задач.

Командующий НВС подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в мире, в Латвии она не ухудшилась. Однако он подчеркнул, что НВС всегда должны быть готовы защитить страну.

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