Противотанковые мины для усиления безопасности восточной границы Латвии могут быть размещены только в условиях военного кризиса. Об этом в интервью телеканалу TV24 заявил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Противотанковые мины для усиления безопасности восточной границы Латвии могут быть размещены только в условиях военного кризиса. Об этом в интервью телеканалу TV24 заявил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Комментируя ранее прозвучавшее заявление главы Минобороны Инары Мурниеце командующий НВС подчеркнул, что ведомства пока лишь рассматривает возможное минирование границы.

"Я сразу хочу успокоить латвийское общество, что главное слово здесь –

оценить", — сказал Калниньш.

Он также пояснил, что в любом случае противотанковые мины не несут опасности для гражданского населения и животных.

"Для взрыва противотанковой мины должно быть не менее 200 килограмм давления непосредственно на один квадратный сантиметр. Это означает, что это мина от давления человека ни в коем случае не взорвется. [...] Мы должны выполнить работу по планированию, чтобы быть полностью готовыми на случай кризиса, когда действительно необходимо выполнить все меры по обеспечению защиты территории Латвии. [...] Подводя итоги — в мирное время там никаких минных полей не будет, так как у нас нет боевых действий", — заключил командующий НВС.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны рассматривает возможность размещения противотанковых мин и различных других дополнительных преград для усиления безопасности восточной границы Латвии, сообщила министр обороны Инара Мурниеце, знакомя журналистов с обновленной концепцией государственной обороны.

Согласно концепции, инженерное улучшение внешней границы Латвии путем применения физических и технологических решений в соответствии с потенциальной угрозой со стороны противника является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны. В свою очередь Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и органами государственной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества для сценариев гибридных и конвенциональных угроз.

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