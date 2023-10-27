Латвия должна снизить НДС на продукты питания. Это – не только вопрос цен, но и конкурентоспособности наших производителей, рассказал в утренней программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 член правления Латвийской ассоциации переработчиков мяса Гунтис Питеронокс.

Сейчас в Латвии налог на добавленную стоимость снижен на овощи и фрукты. О необходимости его понижения на мясо и другие сельхозпродукты производители и переработчики мяса будут говорить 26 октября на встрече с министром земледелия Латвии Армандсом Краузе.

"Наша отрасль находится в упадке. Увы, мы не видим свои продукты у соседей в Литве и Эстонии, но соседняя продукция превалирует в наших магазинах на 50%. Пора беспокоиться. Чем меньше мы производим и защищаем свой рынок, тем менее мы конкурентоспособны", — подчеркивает Питеренокс.

"Мы видим автобусы, которые из Латвии, Эстонии и Литвы едут закупаться в Польшу, потому что там НДС – 0%. Чтобы мы увеличили конкурентоспособность своих производителей, надо снизить НДС, как и на овощи. И это касается не только мяса. Это относится ко всем продуктам. И вы увидите – будет то же самое, что на эстонско-латвийской границе с алкоголем. Наши соседи будут приезжать к нам как туристы за продуктами", — указал специалист.

По его словам, не менее важно, чтобы свое отношение к защите местного рынка изменило и общество.

"Мы поставляем свою свинину в Эстонию. И там не смотрят на низкие цены. На 10-15 центов в разнице. Это – уровень мышления, что мы защищаем свой рынок. Мы тоже должны изменить уровень мышления. Зайдите в польские магазины, литовские магазины – там превалируют только местные продукты", — заключил Питеренокс.

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