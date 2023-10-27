Если политики не открыты и не объясняют свои решения, это вызывает подозрения в попытке что-то скрыть или не до конца сказать, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на открытии конференции, посвященной доверию общества к государству.

Говоря о работе Сейма, Миериня отметила, что уровень доверия к парламенту низкий, на что влияет и то, как объясняются решения. "Законы пишутся юридически, терминологически правильно, но людям это неинтересно. Поэтому мы должны простым языком рассказать людям, что и как наши решения изменят в их жизни", - сказала спикер.

По ее словам, доверие населения к органам государственной власти формируется под влиянием множества различных факторов. В то же время, по словам Миерини, доверие можно потерять в одно мгновение, а вернуть его очень сложно. "Поэтому мы должны идти к людям с чистой совестью", - сказала Миериня.

В своем выступлении председатель Сейма также затронула тему дезинформации. "Дезинформация, которая преподносится людям в социальных сетях в виде красиво упакованного подарка, является разрушительной. Это вопрос национальной безопасности, и мы должны думать, что делать, чтобы противостоять ей. Не только как мы себя преподносим, но и как мы можем преподносить наши добрые дела вместе - как государство", - сказала Миериня, добавив, что позитивные новости тоже могут быть популярны - их сложнее преподносить, но они повышают нашу уверенность в себе.

Депутат Сейма Инара Мурниеце заявила, что политикам нужно не терять и поддерживать контакт с латвийским народом, знать потребности и объяснять свою работу.

Информационная грамотность и роль СМИ также были отмечены как важные в контексте доверия. Депутат Занда Калниня-Лукашевица сказала, что открытость также требует определенного уровня понимания, чтобы некоторые идеи и предложения, высказанные в разговорах, не воспринимались как утвержденные решения.

Председатель комиссии Сейма по государственному управлению и местным самоуправлениям Олег Буров также указал на низкий уровень доверия населения к органам государственной власти. "Этому, конечно, есть разные причины. Мы часто называем депутатов "слугами народа", но по сравнению со священниками, чья работа заключается в служении народу, мы иногда еще очень далеки от такого понимания", - сказал Буров, добавив, что реакция людей, когда они вдруг узнают о новых тарифах на распределение электроэнергии или о необходимости заполнять декларации о доходах, не должна вызывать удивления.

Конференция "Доверие общества и доверие к органам государственной власти в Латвии" организована комиссией Сейма по государственному управлению и самоуправлениям в сотрудничестве с Государственной канцелярией и организацией "Латвийский сельский форум".

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