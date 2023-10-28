Только в этом году Служба государственной безопасности (СГБ) проверила более четырех тысяч сотрудников, которые работают в контакте с критической инфраструктурой Латвии. После вторжения России в Украину службы безопасности гораздо более критично относятся к лояльности сотрудников Латвии, а более ста человек были признаны "вероятно неблагонадежными". Работают ли они еще на этих важных объектах и ​​как проверяют людей — неизвестно. Об этом пишет LSM.lv.

На этой неделе Сейм во втором чтении поддержал поправки, которые позволят увольнять нелояльных государству сотрудников. Поправки в закон еще предстоит рассмотреть в третьем — окончательном чтении.

СГБ проверила более 7800 работников с начала вторжения России в Украину. В письменном ответе передаче De facto СГБ подтвердила, что проверки теперь стали шире.

"В целом с начала вторжения России в Украину СГБ проверила 7866 сотрудников объектов критической инфраструктуры. До сих пор неподходящими к этой работе СГБ признала 115 лиц. (..) СГБ и ранее проверяла сотрудников объектов критической инфраструктуры и лиц, которым по уважительным причинам (ремонтные работы или предоставление других услуг) был необходим доступ к территории этих объектов. В то же время с начала вторжения РФ в Украину количество таких проверок существенно увеличилось", — сообщили в СГБ.

Также в Службе госбезопасности отметили, что руководители объектов критической инфраструктуры уделяют больше внимания своим работникам и чаще просят их проверять.

В передаче Krustpunktā советник президента подчеркнул, что, видя пример в Украине, выросло понимание рисков.

"Так Украина помогает всем увидеть то, что раньше казалось немыслимым. Какие мерзости можно делать. Поэтому адаптирован наш анализ рисков и противодействие. Это хорошая новость, что службы и люди, которые в этом участвуют, смотрят на то, что они делают и сколько им можно доверить на критической инфраструктуре", — заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Айварс Пуриньш.

О том, что учреждения безопасности усовершенствовали свою работу заявил и заместитель председателя парламентской комиссии по нацбезопасности Янис Домбрава (Национальное объединение). Он отметил, что все чаще мы видим различные уголовные процессы в отношении прокремлевских активистов.

Но работают ли эти сотрудники по-прежнему в этих компаниях? Ответ найти непросто. Журналисты LTV обратились в компанию Latvenergo. Там заявили, что сотрудничество с органами безопасности является секретной информацией. Аналогичные ответы дали Latvijas Dzelzceļš, Gaso и Latvijas gāze.

В большинстве компаний и государственных учреждений, обслуживающих критически важную инфраструктуру, эту задачу воспринимают профессионально, сотрудничают и учитывают рекомендации, отметили в Cert.lv. Но есть пара исключений."

В Cert.lv подчеркнули, что компании, которые должны добиться значительных улучшений, можно пересчитать по пальцам одной руки.

"Эти причины тоже разные. Иногда это финансирование, иногда неспособность признать, что кибербезопасность является приоритетом. Поэтому сотрудники сети компании, которые за нее отвечают, не способны довести дело до реализации", — признал заместитель руководителя организации Варис Тейванс.

"Чтобы защитить критически важную инфраструктуру, необходимо назначить ответственное должностное лицо или сотрудника, который будет заниматься этим каждый день. На все это нужны деньги. Это не просто вопрос написания документов и сотрудничества", — подчеркнул Пуриньш.

Между тем, в Cert.lv отметили, что риски нелояльных сотрудников есть и будут. Поэтому важна сегментация предприятий и учреждений, чтобы у каждого сотрудника был доступ только к тем объектам и документам, которые необходимы для выполнения его рабочих задач. На вопрос о том, чем мы отличаемся от соседних стран, в Cert.lv ответили, что в целом мы не отстаем от Литвы и Эстонии и инфраструктура подготовлена к возможным инцидентам.

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