В четверг, 26 октября, Сейм поддержал во втором чтении поправки к закону о государственном управлении, которые позволят увольнять государственных и муниципальных служащих, проявивших нелояльность к Латвийскому государству и его конституции. Депутаты от оппозиции выразили обеспокоенность тем, как будет применяться эта норма.





Законопроект был разработан комиссией по национальной безопасности по инициативе более 10 тысяч граждан. Поправки предусматривают, что работники государственных и муниципальных учреждений обязаны быть лояльными к Латвии и ее конституции.





Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", LPV), хоть и поддержал поправки к закону, интересовался, кто и как будет проверять лояльность. "Это нужно четко определить, чтобы люди знали, что их не репрессируют", — сказал депутат.







Он напомнил о пандемии Covid-19, когда людей предупреждали о репрессиях, если они будут участвовать в собраниях, что в то время было запрещено. Также Шлесерс допустил, что чиновники министерств не будут говорить ни на какие политические темы, опасаясь увольнения.

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