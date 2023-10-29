Латвия планирует достичь поставленных Европой климатических целей путем вырубки старых лесов и посадки новых лесов, ссылаясь на планы латвийских министерств, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

В течение следующих семи лет европейские страны должны быстро сократить выбросы вредных парниковых газов в атмосферу. Латвия планирует сделать это путем замены старых лесов молодыми деревьями, что является единственным планом правительства.

Согласно европейским нормам и директивам, страны должны стать климатически нейтральными и улавливать и хранить весь углерод, который они выбрасывают в атмосферу. Государство пока не разрешает исследования технологий хранения, но планирует вырубить старые леса и посадить на их месте новые леса, которые поглощают много углерода.

К 2030 году Латвия должна сократить выбросы CO2 (углекислый газ) на 17%, а к 2050 году достичь климатической нейтральности. План, как это сделать, пока не готов, но его контуры намечены в коридорах министерств, отмечает программа.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис признал, что климатическая нейтральность в Латвии будет в основном основана на лесах.

"Сейчас мы к этому пришли, это еще дискуссия, мы об этом говорим. Да, это большой вызов, но суть в том, что мы должны достичь цели. Пока мы рассматриваем разные варианты, и вырубка лесов - один из них", - сказал министр.

По мнению Мелниса, другие варианты были бы намного дороже, потому что тогда пришлось бы сокращать производство или гораздо больше использовать возобновляемые источники энергии.

В настоящее время предусматривается, что план будет работать так: чем больше углекислого газа смогут поглотить латвийские леса и сельскохозяйственные культуры, тем меньше изменений придется внести в другие отрасли.

Молодые деревья потребляют больше всего углерода, но в старых лесах этот процесс происходит медленнее. В Латвии много неухоженных лесов, где гниют упавшие деревья, медленно выделяя CO2. Если такие леса будут заменены молодыми деревьями, то климатический баланс быстро улучшится.

В Минсельхозе обещают, что баланс будет соблюден и все старые леса полностью вырубаться не будут.

В Институте лесного хозяйства Silava полагают, что такая схема могла бы сработать, хотя она и поднимает вопросы, связанные с защитой биологического разнообразия, отдельных видов или природных структур. Кроме того, в соответствии с европейскими требованиями Латвия также должна увеличить площадь охраняемых территорий, чтобы естественные леса в стране не исчезли полностью.

Чтобы план сработал, заготовленная древесина должна быть переработана в продукты длительного пользования, такие как строительные материалы и мебель, но производство древесной щепы и бумаги не подходит.

В программе отмечается, что чиновниками в Министерстве климата и энергетики стали ряд людей, связанных с лесной отраслью, которые на предыдущих должностях критиковали экологические организации и представляли интересы лесной отрасли.

Директор Всемирного фонда природы Янис Розитис оценил идею более активной вырубки старых лесов как "действие вне каких-либо причин и контекста".

В земельном секторе в расчет выбросов входит несколько вещей. Одними из них являются пахотные земли и луга, в том числе водно-болотные угодья, которые также представляют собой органическую почву и являются одним из крупнейших источников выбросов СО2 в Латвии. Поэтому необходимо думать о том, как перестать использовать в сельском хозяйстве такие менее ценные почвы, как пахотные земли, а превратить их в сенокосы или лесонасаждения. Компромиссом могла бы стать посадка деревьев на малоценных землях — вокруг канав, в буферных полосах вокруг полей.

В ближайшее время должен быть создан Национальный энергетический и климатический план, который будет содержать конкретные шаги и меры по достижению климатических целей. Скоро Закон о климате достигнет Сейма, и на публичных консультациях по этому вопросу больше всего возражали по поводу пункта, который запрещает хранить CO2 под землей.

В Латвии много изучено потенциальных мест хранения газа, выявлено 16 таких мест, но используется только Инчукалнское хранилище. А ближайшим местом для хранения выбросов цементного завода в Броцени будет Норвегия.

Представители Schwenk уже два года общаются с государственными органами, прося их изучить, будет ли хранение углерода в Латвии безопасным и подойдет ли для него подземное хранилище. В государственном бюджете на это были выделены средства, которые позже были направлены в сферу здравоохранения. Компания Schwenk была бы готова софинансировать исследования, но Минклимата и энергетики избегает обсуждения этого вопроса.

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