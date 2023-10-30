Во вторник, 31 октября, вопрос о ратификации Стамбульской конвенции или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием будет передан на рассмотрение в правительство, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Ранее стало известно, что Министерство юстиции подаст в Сейм пакет законопроектов, регулирующих гражданское партнерство.

Вопрос о ратификации этого документ уже включен в повестку дня завтрашнего Кабинета министров как дополнительный.

Стамбульскую конвенцию планируется рассмотреть вместе с оговорками — ссылкой на Сатверсме, подчеркнула Силиня, отметив, что ратификация международного документав никоим образом не нарушит Конституцию.

2-я статья законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции гласит, что "Латвия при реализации конвенции применяет включенные в Сатверсме Латвийской Республики ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия женщин и мужчин и брака, защиты и подддержки прав семьи, родителей и детей".

Напомним, что 110-я статья Сатверсме гласит "государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей". Эта статья была внесена в основной закон страны по инициативе депутатов Сейма, выступавших против признания однополых браков.

На этой неделе Сейм также начнет рассматривать пакет законопроектов, связанных с правовым признанием гражданского партнерства, который касается и однополых союзов. Этот пакет законопроектов подготовило Министерство юстиции — здесь подробнее о предложенных решениях.

Эвика Силиня акцентировала, что еще на этапе создания нынешней правительственной коалиции "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян была достигнута договоренность о выдвижении этих инициатив до конца 2023 года. Пункты о ратификации Стамбульской конвенции и правовом признании гражданского партнерства фигурируют и в числе первоочередных задач в правительственной декларации.

Напомним, что убежденными сторонниками как ратификации Стамбульской конвенции, так и правового признания гражданского партнерства являются "Новое Единство" (26 депутатов в Сейме) и "Прогрессивные" (10). Союз "зеленых" и крестьян (16), войдя в Кабинет министров, смягчил свою прежнюю консервативную оппозицию — что обеспечит большинство в Сейме при голосовании. Однако были приняты компромиссы. Во-первых, появилась оговорка к законопроекту о Стамбульской конвенции со ссылкой на Сатверсме, что призвано успокоить консервативную часть общества. Во--вторых, было решено внести поправки, регулирующие правовые аспекты гражданского партнерства в ряд законопроектов, а не принимать отдельный новый закон о гражданском партнерстве, вызывающий бурные дискуссии как в Сейме, так и в обществе.

На вопрос, поддержит ли Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и законопроекты о гражданском партнерстве, и ратификацию Стамбульской конвенции, представитель этой политической силы, министр экономики Виктор Валайнис ответил на пресс-конференции: СЗК важно, чтобы было учтено его мнение.

СЗК добился, что в законопроекте о ратификации Стамбульской конвенции будет подчеркнуто, что целью ее принятия является борьба с насилием в отношении женщин, и что Конституция будет соблюдаться, подчеркнул Валайнис.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") выразил удовлетворение тем, что коалиция приблизилась к ратификации Стамбульской конвенции и признанию гражданского партнерства. По словам Бришкенса, "Прогрессивные" с уважением относятся к желанию партнеров по коалиции дополнить законопроект о ратификации ссылкой на Сатверсме, считая, чтто прогресс в противостоянии любому насилию в отношении женщин будет достигнут.

Подробно о Стамбульской конвенции можно прочесть здесь, с текстом конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram