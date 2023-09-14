В четверг, 15 сентября, Сейм передал на рассмотрение в парламентскую комиссию по иностранным делам проект решения о дальнейшем продвижении народной инициативы "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" — Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием.

Сторонники консервативных ценностей в Сейме утверждали, что Стамбульская конвенция вводит понятие "социальный пол", и поэтому угрожает существованию "естественной семьи". На портале manabalss.lv инициатива "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" собрала более 12 тысяч подписей.

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизация. Вопреки бытующему мнению о том, что документ носит декларативный характер, в Стамбульской конвенции достаточно четко прописаны практические меры для оказания поддержки жертвам насилия.

Однако этот документ стал мишенью для нападок политиков, придерживающихся традиционных, консервативных взглядов, а также выступающих против правового признания однополых отношений, хотя в конвенции об этой форме партнерства ничего не сказано.

По поводу Стамбульской конвенции в Сейме развернулись долгие и бурные дебаты. Дополнительный импульс дискуссии придало то, что на этой неделе в соцсетях бурно обсуждалось включение в школьную программу полового воспитания — в частности, использования методического материала "Сексуальное воспитание: вопросы и ответы", в котором речь идет и о понятии "социальный пол" или "гендер".

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