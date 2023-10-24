Латвийское общество может быть подвержено российскому нарративу о том, что Стамбульская конвенция противоречит семейным ценностям. Об этом заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в ответном письме депутатам партии "Латвия на первом месте" (LPV).

12 октября депутаты LPV направили вопрос министру иностранных дел в связи с его замечаниями в Совете Европы днем ранее. Отвечая на вопрос сенатора ирландского парламента Фионы Олуфлин о ходе ратификации Стамбульской конвенции в Латвии, Кариньш отметил, что руководство страны уже взяло на себя обязательство успешно завершить этот процесс.

Кариньш также указал, что противники ратификации, в том числе политики, “находятся под влиянием российской пропаганды”. Министр подчеркнул, что Латвия справится с этим влиянием и добьется ратификации.

В обращении к главе МИД партия хотела уточнить, на каких фактах и доказательствах основано его высказывание о влиянии российской пропаганды на противников конвенции.

Что ответил Кариньш

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