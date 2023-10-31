Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") надеется, что нынешняя коалиция, когда вопрос о правом признании гражданского партнерства в девятый раз за 24 года встанет в повестке дня Сейма, поддержит эту идею, сообщает агентство LETA.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр подчеркнула, что в правовой, демократической стране люди должны чувствовать себя в безопасности, а их частная жизнь защищена.

"Я верю, что на этот раз, в девятый раз за 24 года, этот вопрос будет решен", — сказал политик, отметив, что предложенный пакет законопроектов — это минимум, что можно сделать для достижения цели.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что введение института партнерства не является ни консервативным, ни либеральным вопросом — "это минимум минимума, что другие европейские страны уже давно решили". Министр считает, что это не будет "особым вопросом, требующим усилий" для консервативных сил, надеясь, что они смогут сделать то, что обещали, сообща.

Политик напомнила, что до сих пор в Сейме было много дискуссий, а существующая оппозиция совершенно не заинтересована в выслушивании аргументов. "По сути, это противодействие абсолютно всему", — охарактеризовала потенциальные возражения Либиня-Эгнере.

По ее словам, предлагаемый пакет законопроектов "юридически является минимальным, а политически — единственно возможным решением, имеющим на данный момент поддержку".

Как уже сообщалось, Министерство юстиции заявило, что поправки внесены, потому что необходимо исполнять решения Конституционного суда. Партнерство станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.

Либиня-Эгнере утверждает, что Конституционный суд признал: Сатверсме требует обеспечения правовой, экономической и социальной защиты близких личных отношений между двумя людьми. Чтобы исполнить приговор Конституционного суда, подготовлен пакет законопроектов, который предусматривает введение института партнерства. Партнерство обозначит индивидуальные права и обязанности для физических лиц в отношении с государством, тем самым облегчив повседневную жизнь партнеров.

Информация об создании и прекращении партнерства будет вноситься в Регистр физических лиц. Входящие в пакет поправки к Закону "О

нотариате" определяют заключение и прекращение партнерства у нотариуса. При личном явке к присяжному нотариусу два совершеннолетних человека, имеющие между собой тесные, личные отношения, смогут заключить партнерства, если нет никаких ограничений на такой союз — например, близкого родства. Также разработаны поправки к Законам "О неплатежеспособности", "О подоходном налоге с жителей, "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", "О государственных пенсиях", "О государственном социальном страховании", "О правах пациентов", которые установят меры экономической и социальной поддержки.

Предполагается, что после создания партнерства у партнера будет право принимать решения, связанные с лечением партнера, если тот не может позаботиться о себе сам или свободно выразить свою волю. У партнера будет право на получение социальных гарантий — например для получения пенсии, насчитанной партнеру, в случае смерти партнера. Также партнеры смогут воспользоваться льгота по уплате подоходного налога с населения в случаях взаимных подарков и займов.

На партнера государственного должностного лица будут распространяться те же ограничения по предотвращению конфликта интересов, которые сейчас применяются к родственникам публичного должностного лица. Аналогично, управляющий неплатежеспособности не сможет выполнять свои обязанности, если его партнер имеет в них личный или финансовый интерес.

Планируется, что изменения в нормативные акты о введении партнерства вступят в силу с 1 июля 2024 года.

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