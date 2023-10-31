30 октября Служба государственных доходов (VID) применила к AS "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы" новое средство обеспечения, предусматривающее запрет на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческого залога, свидетельствуют данные Lursoft.

Ранее уже действовали два средства обеспечения. Один из них было зарегистрировано в марте этого года — запрет на регистрацию изменений (реорганизации, ликвидации, исключения членов правления) в коммерческом регистре. Еще одно обеспечение в отношении Дома Москвы действует с сентября прошлого года.

С момента своего создания в 2002 году Дом Москвы, принадлежащий департаменту городского имущества города Москвы, не имел коммерческих залогов.

По данным Lursoft, к Дому Москвы применены санкции в государственных регистрах, в том числе в земельной книге и Регистре предприятий.

В 2022 году оборот Дома Москвы составил 38 834 евро, убытки — 5 840 евро, сообщает Firmas.lv.

Как сообщалось, в середине октября Сейм передал на рассмотрение комиссиям законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает, что здание Дома Москвы в Риге на ул. Марияс, 7 перейдет в собственность государства.

Как указали авторы законопроекта, это обеспечит прекращение политической активности, которая угрожает национальной безопасности Латвии и происходит под прикрытием культурных мероприятий и кружков по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, и таким образом будет предотвращена угроза государственному строю и национальной безопасности Латвии.

Введенные против России международные санкции затруднили работу Дома Москвы, но не полностью ограничили или прекратили ее. Как установила Служба госбезопасности, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики России.

Земельный участок, на котором находится Дом Москвы, принадлежит государству в лице Министерства сообщения, поэтому предложено закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

Законопроект предусматривает, что объект переходит в государственную собственность свободным от любых отягощений, то есть осударство не продолжает и не перенимает никаких обязательств прежнего собственника и связанных с ним лиц. Лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству.

В будущем следовало бы рассмотреть возможности использования здания для помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этого объекта.

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