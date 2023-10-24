Сегодня Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам собиралась рассмотреть утвержденный "нулевым" голосованием законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", который позволил бы передать здание Дома Москвы (ул. Марияс, 7) в собственность Латвии. В повестке дня вопрос не появился, но Дом Москвы ответил на вопросы Delfi, какой там видят ситуацию, как планируют действовать и во сколько все обойдется.

Автором инициативы выступила комиссия Сейма по нацбезопасности, которой на тот момент руководил Янис Домбрава. Сообщалось, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы проходят политические мероприятия, подрывающие национальную безопасность. Ликвидация бренда "Дома Москвы" — как символа российской политики в отношении соотечественников — устранит угрозу Латвии.

Латвия станет одной из первых стран Европы, которая инициировала подобные действия в отношении находящихся под санкциями объектов. До сих пор санкционные регламенты Брюсселя предусматривали арест имущества, замораживание средств его владельца, но допускали ограниченную хозяйственную деятельность, связанную с обслуживанием и уплатой налогов.

Уже введенные Латвией европейские санкции против России усложнили деятельность Дома Москвы, однако не полностью ее прекратили. Служба госбезопасности Латвии (СГБ) объявила, что после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы сдаются в аренду лицам, в деятельности которых есть "признаки поддержки агрессивной внешней политики России". Это может угрожать госбезопасности и демократическому устройству страны, а значит, обязанность Латвии — активно действовать, говорится в законопроекте.

За предложение на "нулевом" голосовании проголосовали 72 депутата Сейма.

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