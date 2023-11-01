Если Сейм примет более строгие правила торговли алкоголем, могут вырасти объемы нелегальной продажи, поскольку молодежь уже сейчас часто покупает алкоголь незаконным путем, используя группы в приложениях для обмены сообщениями (мессенджерах), заявил агентству LETA представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала вынесение поправок к Закону об обороте алкогольных напитков на второе чтение. Поправки предусматривают введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 20 лет.

Представитель полиции признал, что после изменений в законе объем работы, связанной с контролем, может увеличиться, но следует учитывать, что употребление алкоголя является катализатором для других нарушений. Если такие поправки сократили бы потребление алкоголя, мог бы сократиться и объем работы полиции в сфере поддержания безопасности и порядка, отметил Садовскис.

Опыт полиции показывает, что большая часть продавцов в магазинах нарушает правила и продает алкоголь подросткам "скорее по причине безалаберности или неосторожности". По словам Садовскиса, магазинов, систематически продающих подросткам спиртные напитки, мало.

"Как только такие появляются, они быстро попадают в поле зрения полиции", — заверил представитель полиции.

В этом году муниципальная полиция поймала с поличным 21 продавца, а в прошлом году — 23.

В то же время, согласно наблюдениям полиции, молодые люди часто покупают алкоголь нелегально, используя группы в мессенджерах, однако полиции сложно контролировать такую ​​торговлю.

За продажу или доставку алкогольных напитков человеку младше 18 лет может быть назначен штраф сотруднику юридического лица — продавцу, курьеру или другому поставщику — от 280 до 700 евро, а юридическому лицу — от 700 до 7100 евро.

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