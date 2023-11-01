"Мы говорим о последствиях, вы говорите о прибыли. Мы понимаем вашу позицию, и это нормально — для вас это бизнес", — заявила заместитель председателя комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Ингрида Цирцене в программе Spried ar Delfi, где обсуждались новые ограничения на продажу алкоголя. Эксперты-медики и индустрия алкоголя очень по-разному оценивают эти ограничения, но, по мнению Цирцене, время для них пришло.