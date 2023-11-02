Авторы заявления обращают внимание на то, что опубликованный в книге текстовый и визуальный материал содержит признаки нарушения нескольких законов.
Екабсоне отмечает, что целевой аудиторией книги являются также несовершеннолетние дети. По ее мнению, "абсолютно неприемлемо", что в книжных магазинах и библиотеках распространяется книга, которую писали ни педагоги, ни психологи, ни какие-либо другие специалисты в сфере образования. Представитель "Альянса родителей" утверждает, что цель книги "четко предсказуема" и эта цель — ранняя сексуализация детей.
В заявлении упоминается, что в деятельности авторов, издателей и переводчиков книги есть признаки нарушения действующих в Латвии нормативных актов, а именно, согласно Закону об ограничении порнографии, материалом порнографического характера может быть признана печатная работа, которая не имеет никакой образовательной, информативной, научной или художественной ценности, и в которой подробно и открыто, а также натурально изображены половые органы или их детали, изображен или описан половой акт или удовлетворение сексуального влечения противоестественным способом, описана мастурбация или другие сексуальные действия, в том числе имитация упомянутых действий.
По мнению Екабсоне, из вышеизложенного следует, что печатные материалы порнографического содержания не должны быть доступны ни в торговле, ни в библиотеках, ни дома, поэтому общество и организации просят ответственные учреждения действовать и прекратить распространение упомянутой книги, в том числе в розничной торговле.
Также авторы заявления просят провести все необходимые действия, чтобы лица, которые занимаются распространением подобных материалов, были привлечены к ответственности в соответствии с действующими в Латвии нормативными актами о защите прав детей, Законом об образовании и другими законами.
Екабсоне отмечает, что в своем заявлении общество и организации ссылаются на основной закон страны — Сатверсме, поскольку ожидается, что авторы, иллюстраторы, переводчики и издатели книги "будут оправдываться правами на свободу слова и свободное распространение информации". Она призывает учитывать, что свобода слова не является абсолютной и в основном законе четко прописаны те случаи, в том числе оскорбление чужой нравственности, в которых эта свобода слова может быть ограничена.
Всего к подаче присоединились 146 организаций, в том числе церкви, ассоциации и фонды, дошкольные образовательные учреждения и школы.
Письмо также направлено высшим государственным должностным лицам и ответственным учреждениям с просьбой сделать все возможное в пределах своей компетенции, чтобы прекратить любое распространение этой книги, в том числе в розничной торговле.