К заявлению общества "Альянс родителей" в Госполицию и прокуратуру присоединились 146 организаций, которые призывают оценить соответствие книги "Там внизу" (Tur lejā) издательства Pētergailis законам Латвии, сообщила агентству LETA представитель альянса Айра Екабсоне.

Авторы заявления обращают внимание на то, что опубликованный в книге текстовый и визуальный материал содержит признаки нарушения нескольких законов.

Екабсоне отмечает, что целевой аудиторией книги являются также несовершеннолетние дети. По ее мнению, "абсолютно неприемлемо", что в книжных магазинах и библиотеках распространяется книга, которую писали ни педагоги, ни психологи, ни какие-либо другие специалисты в сфере образования. Представитель "Альянса родителей" утверждает, что цель книги "четко предсказуема" и эта цель — ранняя сексуализация детей.

В заявлении упоминается, что в деятельности авторов, издателей и переводчиков книги есть признаки нарушения действующих в Латвии нормативных актов, а именно, согласно Закону об ограничении порнографии, материалом порнографического характера может быть признана печатная работа, которая не имеет никакой образовательной, информативной, научной или художественной ценности, и в которой подробно и открыто, а также натурально изображены половые органы или их детали, изображен или описан половой акт или удовлетворение сексуального влечения противоестественным способом, описана мастурбация или другие сексуальные действия, в том числе имитация упомянутых действий.

По мнению Екабсоне, из вышеизложенного следует, что печатные материалы порнографического содержания не должны быть доступны ни в торговле, ни в библиотеках, ни дома, поэтому общество и организации просят ответственные учреждения действовать и прекратить распространение упомянутой книги, в том числе в розничной торговле.

Также авторы заявления просят провести все необходимые действия, чтобы лица, которые занимаются распространением подобных материалов, были привлечены к ответственности в соответствии с действующими в Латвии нормативными актами о защите прав детей, Законом об образовании и другими законами.

Екабсоне отмечает, что в своем заявлении общество и организации ссылаются на основной закон страны — Сатверсме, поскольку ожидается, что авторы, иллюстраторы, переводчики и издатели книги "будут оправдываться правами на свободу слова и свободное распространение информации". Она призывает учитывать, что свобода слова не является абсолютной и в основном законе четко прописаны те случаи, в том числе оскорбление чужой нравственности, в которых эта свобода слова может быть ограничена.

Всего к подаче присоединились 146 организаций, в том числе церкви, ассоциации и фонды, дошкольные образовательные учреждения и школы.

Письмо также направлено высшим государственным должностным лицам и ответственным учреждениям с просьбой сделать все возможное в пределах своей компетенции, чтобы прекратить любое распространение этой книги, в том числе в розничной торговле.

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