"Позиция всегда была очень ясная и однозначная, что это будет только выбор народа Украины и Украинского государства, каким должно быть завершение войны. Никакого перемирия или мира без согласия украинского народа", — заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в развернутом интервью информационному агентству LETA.

"Мы определенно хотим и верим, что война закончится как можно скорее победой Украины и что Украина вернет себе оккупированные территории, и, конечно, мы хотим как можно скорее предотвратить жертвы среди гражданского населения. При этом, конечно, надо учитывать, что сценарии могут быть разными", — заявил Спрудс, отвечая на вопрос, каким он видит дальнейшее развитие ситуации в Украине.

По словам министра обороны, "страны Запада, страны ЕС, страны НАТО много сделали для достижения скорейшей победы, но нельзя недооценивать страну-агрессора, которая имеет собственные ресурсы и поставила свою экономику на рельсы военной экономики.

"Мы не можем считать этого противника бумажным тигром. Это надо учитывать, поэтому сценарии разные", — сказал Спрудс.

Глава оборонного ведомства оценивает поддержку, оказываемую Украине, как "очень прочную", и не считает, что ситуация изменилась.

"Предпринимаются попытки поиска дополнительных возможностей, формируются различные коалиции. Понятно, что делается все для того, чтобы Украина как можно скорее победила. Но давайте рассчитывать на то, что страна-агрессор имеет и собственную достаточно большую ресурсную базу. Кроме того, Россия не щадит мирных жителей ни с украинской, ни со своей стороны", — почеркнул министр.

Андрис Спрудс ответил и на прямой вопрос агентства LETA о том, не усиливает ли военный конфликт на Ближнем Востоке обепокоенность, что со стороны Запада будет усиливаться давление с целью заключения перемирия или мира, и это вынудит Украину отказаться от территорий, оккупированных Россией.

"Прежде всего, позиция всегда была очень четкой и однозначной: каким будет конец войны, будет выбор народа Украины и Украинского государства. Никакого перемирия и мира без согласия украинского народа! Это выбор украинцев, при каких условиях Украина будет готова говорить о прекращении огня или мире. Сейчас украинское общество абсолютно за победу над врагом на поле боя и здесь нет никаких уступок. Следовательно, это также позиция Европейского Союза и НАТО", — заверил Спрудс.

В то же время глава Министерства обороны признал, что внимание западного сообщества сейчас разделено между войной Израиля с ХАМАС и войной Украины и России.

"Понятно, что все эти трагические события на Ближнем Востоке, террористические атаки, направленные против мирного населения, право Израиля на самооборону создают дополнительную необходимость участия Европейского Союза и НАТО, как политически, так и дипломатически, а также поддержки Израиля в война против терроризма", — сказал Спрудс: "Однако выступление президента США Джо Байдена, я думаю, тоже было очень символичным и значимым, ясно было сказано, что сейчас нам нужно поддерживать Израиль в борьбе с терроризмом, но в то же время мы продолжаем нашу постоянную поддержку Украины. В конце концов, как террористические акты в Израиле, так и агрессия России против Украины, по сути, являются атакой на основанную на нормах международную систему. Так что здесь есть очень большая связь, потому что мы боремся за демократию, мы боремся за наше право на самооборону, мы боремся против агрессивной деятельности как со стороны государственных, так и негосударственных игроков. Поэтому необходимо продолжать как помощь Украине, так и политико-дипломатическую помощь Израилю, также предотвращая дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке".

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