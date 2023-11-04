С 7:00 до 24:00 субботы, 4 ноября, будет закрыто движение транспорта по участку улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева, в связи с этим изменен маршрут многих автобусов, предупреждает Рижская дума.

Есть изменения в маршруте целого ряда автобусов: №4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54 и 55.

Автобусы № 4, 32, 38, 39, 43 и 54 по направлении от улицы Абренес будут выезжать с конечной по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, 13 Января и далее по маршруту. Будет выпускаться остановка Stacijas laukums на улице Марияс, временная остановка с таким названием размещена на улице 13 Января. В сторону Абренес эти автобусы будут по своему маршруту доезжать до улицы Сатеклес, затем поедут до конечной по улицам Сатеклес, Лачплеша и Русиня.

Автобусы № 7, 10, 23, 25, 26 и 55 в сторону от улицу Абренес будут ехать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, 13 января и далее по маршруту. Будут выпущены остановки Elizabetes iela на улице Сатеклес и Stacijas laukums на улице Марияс. Автобусы будут останавливаться на временной остановке Stacijas laukums на улице 13 Января.

Автобусы № 6 и 8 в сторону от улицу Абренес будут ехать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, Марияс, Меркеля и далее по маршруту. В обратную сторону они поедут по маршруту до улицы Сатеклес, потом по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня и до конечной.

Автобусы № 12 и 18 в сторону от улицу Абренес будут ехать по улицам Абренес, Тургенева, Прагас, Гайзиня, Гоголя и далее по маршруту. Будет выпущена остановка Elizabetes iela на улице Сатеклес. В обратную сторону они поедут по маршруту до улицы Сатеклес, потом по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня и до конечной.

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