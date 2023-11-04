На следующих муниципальных выборах партия "Честь служить Риге" (ЧСР) планирует стартовать вместе с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), заявил в субботу на съезде ЧСР председатель правления партии Олег Буров.

После повторного избрания на пост председателя правления Буров пообещал сделать все, чтобы на муниципальных выборах 2025 года в ЧСР были те, кто определяет политику в Риге.

Буров признал, что в настоящее время Рига отстала не только от столиц Литвы и Эстонии, но и от других самоуправлений Латвии. Находясь на посту председателя комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления, Буров посетил Елгаву и Валмиеру, в которых наблюдается значительный рост. В Елгаве строятся производственные предприятия, а в Валмиере он высоко оценил новую экспозицию Валмиерского музея de Woldemer, а также то, что после административно-территориальной реформы развивается не только город, но и весь край. В самоуправлении приведена в порядок система образования, поэтому нет необходимости массово закрывать школы.

По мнению Бурова, столичному самоуправлению следовало бы гораздо активнее сотрудничать с негосударственными организациями, которые могут дать и реализовать полезные идеи для развития Риги. Глава партии призвал каждого члена привлекать в партию новых людей.

Генеральный секретарь партии Эрвин Страупе представил делегатам съезда платформу "Создаем Ригу вместе", которая откроется в начале следующего года. На этой платформе изначально члены партии представят свои предложения по развитию самоуправления, которые сможет оценить и поддержать их осуществление любой житель. Планируется, что публиковать на платформе свои идеи смогут и жители Риги.

Основатель ЧСР, депутат Европарламента Андрис Америкс признал, что в последние годы в Европейском союзе (ЕС) произошли существенные изменения, в результате чего 27 странам ЕС все труднее поддерживать единые ценности. Америкс раскритиковал партии, находящиеся у власти в Латвии, которые сейчас увлечены решением вопросов третьего уровня, хотя население беспокоят вопросы безопасности и социальные вопросы.

Он предупредил, что любое расширение ЕС будет означать, что для развития Латвии больше не будет доступно финансирование из Фонда сплочения ЕС и придется развивать страну только самостоятельно заработанными средствами.

В ходе дебатов на съезде директора школ обратили внимание на отсутствие у Риги программы подготовки новых учителей, системы поддержки молодых учителей в первые годы работы. Директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев подчеркнул, что после реорганизации и создания "Rīgas nami" в самоуправлении нет ни одной службы, ответственной за техническое состояние школьных зданий, а директор не может обеспечивать качественный учебный процесс и в то же время заботиться о техническом состоянии школ. Кроме того, директора выразили обеспокоенность и вопросами безопасности учеников в школе и действиями школьного руководства в чрезвычайных ситуациях.

Депутат Рижской думы Дайнис Турлайс в качестве недопустимой практики в работе самоуправления назвал решение думы выделить 200 000 евро из муниципального бюджета на фестиваль Positivus, организованный частной компанией. Он считает, что нельзя вынуждать депутатов принимать решения о таких мерах, которые не включены в муниципальный план, на которые не заключен договор. "Депутаты по-прежнему не знают, кому и за что было заплачено 200 000 евро", — не скрывал возмущения Турлайс. Он выразил недовольство работой служб, ответственных за внутреннюю безопасность страны.

Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм члены ЧСР стартовали по списку партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и в Сейм был избран только Буров, который этим летом покинул фракцию ЛПМ, так как для него был неприемлем процесс сближения ЛПМ и партии "За стабильность!". Он продолжил работу как независимый депутат.

Возглавляемая Буровым партия ЧСР этим летом от оппозиции попала в правящую коалицию в Рижской думе и на выборах мэра Риги проголосовала за кандидата "Нового Единства" Вилниса Кирсиса.

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