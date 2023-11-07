Бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Виталий Смирнов, отправившийся добровольцем воевать за Украину и погибший в ночь на 1 октября, 7 ноября был похоронен в Латвии. Урна с прахом была захоронена под аккомпанемент прощальных залпов, пишет Rus.Lsm.lv.

То, что он хочет помочь Украине, Виталий решил сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он уволился со службы, что в качестве добровольца отправиться в Украину. Свое решение матери и близким он обосновал так: "Если я не буду воевать, то воевать придется вам".