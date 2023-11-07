Бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Виталий Смирнов, отправившийся добровольцем воевать за Украину и погибший в ночь на 1 октября, 7 ноября был похоронен в Латвии. Урна с прахом была захоронена под аккомпанемент прощальных залпов, пишет Rus.Lsm.lv.
Виталию Смирнову было 28 лет. Его семья из Ливанского края.
То, что он хочет помочь Украине, Виталий решил сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он уволился со службы, что в качестве добровольца отправиться в Украину. Свое решение матери и близким он обосновал так: "Если я не буду воевать, то воевать придется вам".
В ночь на 1 октября он погиб в результате удара российского дрона в районе города Лиман Донецкой области.
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