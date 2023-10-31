Гроб с останками погибшего в Украине солдата-добровольца из Латвии при посредничестве посольства Латвии в Украине на этой неделе доставлен на родину, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Посольство Латвии в Украине получило от местного Министерства обороны подтверждение, что в зоне военных действий в Лимане Краматорского района 1 октября в результате попадания дрона погиб гражданин Латвии.

Латвийское телевидение 3 октября сообщило, что это первый павший в Украине латвийский доброволец.

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