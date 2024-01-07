Латвийское общество потеряло надежду на то, что сможет повлиять на решения государственного значения, и зачастую ведет себя инертно, отметила депутат Сейма Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), комментируя недостаточное количество подписей, собранных для проведения референдума об отмене поправок к закону об институте партнерства, сообщает LETA,

Депутат пояснила, что у общества пропала вера в свою способность участия в демократических процессах. Она отметила, что вопрос об отмене поправок к закону об институте партнерства так же важен, как, например, языковые вопросы, и такие настроения людей в целом опасны, так как и в дальнейшем могут остаться нерешенными другие спорные вопросы государственного значения.

Депутат также считает, что порог голосов, установленный в качестве минимального для проведения референдума, несоразмерно высок и его трудно когда-либо достичь, так как численность жителей в Латвии продолжает сокращаться.

Влияние оказало и то, что параллельно с указанным вопросом происходил сбор подписей за роспуск Сейма — люди могли просто растеряться. Немаловажно и то, что сбор подписей проходил только очно и для многих оказалось физически невозможным добраться до места сбора подписей.

Петравича считает, что праздничное время тоже внесло свою лепту, так как во время праздников люди хотят насладиться торжеством и свободным временем. По ее мнению, информация о сборе подписей не была достаточно хорошо отражена в СМИ, кроме того, людей, которые уже подписались против поправок к закону, называли гомофобами или как-то иначе.

Секретарь президиума Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") также заявил агентству LETA, что предусмотренное время, период праздников и определенные ограничения, а именно, что в данном случае была возможность голосовать исключительно очно, существенно ограничили возможности людей высказаться за свою позицию.

Кроме того, Смилтенсу непонятно, почему в конкретном случае использовался старомодный метод и людям было отказано в возможности подписаться дистанционно. По его мнению, эту систему следует изменить, и Сейм на следующей неделе проголосует за законопроект, который предусматривает, что и в подобных случаях можно будет подписаться под поправками к закону дистанционно.

По словам Смилтенса, важнее всего было добиться, чтобы такой сбор подписей вообще был проведен, чтобы сохранить доверие общества к демократическим процессам и реализовать принципы демократии в работе Сейма.

Смилтенс подчеркивает, что на прошедших год назад выборах две партии, которые обещали поддержать введение регулирования однополых пар, получили всего 36 из 100 возможных мест в Сейме. Позже к ним присоединился Союз зеленых и крестьян (СЗК), который перед выборами в Сейм был категорически против продвижения регулирования такого типа.

Депутат считает, что в данном случае вопрос в мандате общества, который оно делегировало депутатам, то есть если СЗК так резко изменил свою позицию после выборов в Сейм, то следовало бы провести референдум о конкретных изменениях.

Как сообщалось, в Латвии не будет проводиться референдум об отмене поправок к закону об институте партнерства, так как в течение месяца не было собрано необходимое количество подписей избирателей.

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