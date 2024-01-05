Референдум об отмене института партнерства, видимо, не состоится, заявила в программе TV3 "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Она не назвала количество подписей, собранных к последнему дню, поскольку всей информации пока нет. Однако, судя по прежней активности избирателей, можно предполагать, что референдум не состоится, так как необходимое количество людей за него не подписалось.

Затраты на такие сборы подписей крайне высоки, поэтому ЦИК попросит Сейм пересмотреть закон и внести в него поправки, чтобы люди могли подписать инициативу в электронной форме на портале Latvija.lv, что сэкономит средства, потраченные на организацию очного сбора подписей.

Сегодня заканчивается сбор подписей за проведение референдума об отмене поправок о введении института партнерства. Чтобы инициировать референдум, необходимо было собрать десятую часть подписей всех избирателей Латвии, или 154 241 подпись. К полудню 2 января было собрано только 22 602 подписи, или 14,65% от необходимого количества.

Сбор подписей инициировали три оппозиционные партии — "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение — в ответ на принятые Сеймом в ноябре законопроекты о введении партнерства как способа для однополых пар узаконить свои отношения

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