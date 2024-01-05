Сегодня заканчивается сбор подписей за проведение референдума об отмене поправок к закону об институте партнерства. Чтобы инициировать референдум, к сегодняшнему дню необходимо собрать десятую часть подписей избирателей, или 154 241 подпись.

Менее чем через месяц, к полудню вторника этой недели, было собрано только 14,65 % или 22 602 подписи от необходимого количества, что делает крайне маловероятным сбор необходимого количества подписей и проведение референдума.

9 ноября прошлого года Сейм принял в окончательном чтении пакет законопроектов, продвигаемых министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, которые с середины этого года введут в Латвии новый правовой институт — партнерство — как способ для однополых пар узаконить свои отношения и привести в порядок свои юридические дела.

Вскоре после этого три оппозиционные политические силы — "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение — заявили, что собрали 34 подписи депутатов, чтобы попытаться инициировать референдум об институте партнерства. За референдум выступила и четвертая оппозиционная партия — "За стабильность".

Сбор подписей проходил очно.

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