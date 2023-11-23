Эту идею одобрил сегодня финансово-административный комитет Рижской думы.
Пункты сбора подписей будут организованы в школах, культурных центрах, торговых центрах Mols, Stockmann и Domina Shopping, в муниципальных учреждениях.
Согласно решению Центральной избирательной комиссии, сбор подписей за проведение референдума по основному законопроекту о введении института партнерства (поправкам к закону о нотариате) будет проходить с 7 декабря по 5 января.
Для проведения референдума необходимо собрать около 155 000 подписей.
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