Президент Латвии Эдгар Ринкевич на два месяца приостановил провозглашение поправок к Нотариальному закону, включающие в себя юридическое регулирование партнерских отношений.

9 ноября Сейм в окончательном чтении принял пакет законопроектов, вводящих в Латвии институт гражданского партнерства. В этот же день партия "Объединенный список" распространила сообщение для медиа о том, что 34 депутата Сейма в соответствии с 72-й статьей Конституции обратились к президенту с просьбой приостановить публикацию закона и передать его на народное голосование.

Ринкевич в тот же день написал у себя в Facebook, что Сейм, урегулировав партнерские отношения, сделал важный шаг, который следует поддержать. В то же время он отметил, что получил запрос от 34 депутатов с просьбой приостановить провозглашение закона, поскольку они собираются инициировать референдум, и это было сделано в соответствии с законами и Конституцией.

13 ноября официальная газета Latvijas Vēstnesis, где публикуются законы, опубликовала сообщение президента о том, что провозглашение закона приостановлена.

Как ранее объяснила Delfi Центральная избирательная комиссия, с того момента, когда президент информирует о приостановке провозглашения закона, ЦИК в течение двух месяцев будет заниматься процессом сбора подписей. Сами подписи будут собираться 30 дней, остальное время будет занимать организационный процесс.

По закону сбором подписей за инициацию референдума занимается ЦИК, а финансирует это государство. Должны быть выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Андрей Юдинс из "Нового Единства" написал в соцсети X, что может потребоваться более миллиона евро.

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