Процедуры двух сборов подписей — за инициирование референдума об институте партнерства и за инициирование референдума о роспуске Сейма — существенно отличаются, сообщает агентство LETA.

За инициирование всенародного голосования за роспуск Сейма может подписаться с 10 ноября этого года по 10 ноября 2024 года. Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

За инициирование референдума о введении в Латвии института партнерства можно будет подписываться только в течение одного месяца и только очно — - в специально открытых местах сбора подписей в учреждениях самоуправлений, которые будут аналогичны избирательным участкам. Даты сбора подписей еще не обозначены.

Напомним, что 34 депутата Сейма от оппозиции — "Объединенного списка", Национального объединения и "Латвии на первом месте" — призвали президента Эдгара Ринкевича не провозглашать поправки к Закону "О нотариате", вводящие в стране институт партнерства. Как гласит 72-я статья Сатверсме, в случае, если к президенту с призывом не провозглашать закон обращается более трети Сейма (минимум 34 депутата), то публикация закона должна быть приостановлена на два месяца. В течение этого срока будет месяц проводиться сбор подписей.

Для созыва референдумов под обеими инициативами должны подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.

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