Когда президента попросили не провозглашать поправки к Нотариальному закону, чтобы начать сбор подписей за предложение провести референдум об отмене института партнерства, было ощущение, что активность жителей будет выше, заявил в интервью Латвийскому радио депутат от Национального объединения Янис Грасбергс. Нацблок был одной из оппозиционных партий, выступивших за сбор подписей.

По оценке Грасбергса, время объявления сбора подписей за референдум по отмене института партнерства, не было особо благоприятным, поскольку "было много праздничных и предпраздничных дней". Депутат считает, что люди больше времени проводили вне дома, не в привычном месте, большая часть жителей уехали в отпуск.

В то же время, по сравнению с предыдущими сборами подписей такого типа, активность была даже выше, отметил Грасбергс, приведя в качестве примера сбор подписей за референдум по поправкам в Закон о портах в 2022 году.

Тогда было собрано 5% необходимых голосов. За референдум по отмене института партнерства к 2 января было собрано неполных 15% необходимых подписей.

"Если мы соберем 30 000 подписей, я бы оценил, что активность очень высокая. Кроме того, заглядывая в будущее, я думаю, что для политиков это будет очень значимое количество людей, которые показали свою позицию", — заявил Грасбергс.

Грасбергс не согласился с утверждениями о том, что был специально выбрал особенно неудобный способ сбора подписей, поскольку он ведется в соответствии с законодательством. Депутат отметил, что возможна одна форма — очный сбор подписей, а не в интернете.

На вопрос о том, почему Нацобъединение не развернуло какую-то способствующую сбору подписей кампанию, Грасбергс заявил, что было принято решение "не лезть в медийное пространство", поскольку единственный способ популяризации сбора подписей — размещение рекламы.

Сбор подписей за организацию референдума по отмене института партнерства завершается в пятницу, 5 января. Из необходимых 154 тысяч подписей собрана примерно пятая часть, поэтому маловероятно, что удастся получить необходимое количество голосов за референдум.

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