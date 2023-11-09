Недавно на Delfi вышла статья Анастасии Ефремовой "Эти любители специй. Откуда в Латвии столько индийцев и почему они считают нас расистами?", вызвавшая большой интерес у читателей. В очередном выпуске подкаста "Бэкграунд" автор публикации рассказала о том, как она интегрировалась в латвийское индийское комьюнити, чтобы написать статью, что ее удивило, как она оценивает готовность латвийского общества принимать тех, кто так сильно отличается от нас культурно.
В этом выпуске:
- Почему индийцы приезжают в Латвию?
- Сколько индийцев уже проживают в нашей стране?
- Удается ли им построить отношения с местными или же они живут замкнуто среди "своих"?
- И почему диалог не налаживается — это нежелание индийцев или неготовность латвийцев?
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