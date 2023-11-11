Министр внутренних дел Рихард Козловскис концептуально поддержал законодательную инициативу президента Эдгара Ринкевича о наделении директоров школ правом на обыск сумок учеников по соображениям безопасности.

Министр заявил агентству LЕТА, что в нынешних условиях нужно уделять очень большое внимание безопасности, однако массово вызывать полицию в школы для проведения обыска в вещах учеников невозможно, так как у полиции нет таких ресурсов и школ очень много.

Сначала нужно дать возможность выявить возможное нарушение без участия полиции. Если у руководства школы есть подозрения в нарушении, например, при обнаружении в вещах ученика подозрительного вещества, то соответственно запускается процедура и вызывается полиция, пояснил Козловскис.

Однако министр не отрицал, что при внедрении такой инициативы необходимо подумать о ее приведении в соответствие с правами человека, в том числе правом на частную собственность.

Кроме того, министр напомнил, что в других странах требования безопасности гораздо серьезнее, например, проводятся проверки металлодетекторами.

Как сообщалось, во вторник президент Эдгар Ринкевич подписал и направил в Сейм две законодательные инициативы, призывающие внести поправки в закон об образовании и в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях.

В письме президиуму Сейма президент Латвии акцентировал внимание на том, что безопасность в образовательном учреждении должна быть приоритетом, без которого невозможен качественный образовательный процесс. Ринкевич подчеркнул, что право чувствовать себя безопасно в школе имеют и педагоги, и ученики, и остальной персонал учебного заведения.

"Я считаю, что законодатель должен действовать, чтобы включить в закон об образовании четкое регулирование случаев, когда возникают обоснованные опасения по поводу угрозы применения насилия или других значимых рисков безопасности в образовательном учреждении, которые могут быть вызваны опасными веществами и предметами, возможно, находящимися в распоряжении учащегося", — заявил президент.

Для недопущения или своевременного предотвращения таких случаев он предлагает включить в закон норму, дающую руководителю образовательного учреждения право на обыск личных вещей учащегося. Президент подчеркнул, что, балансируя между правом образовательных учреждений на конкретное действие и правом учащихся полагаться на разумную защиту своих прав и интересов, законодатель должен найти разумный компромисс, который не допустит произвола ни с одной стороны.

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