Как сообщалось, прежний глава Госконтроля Роланд Ирклис ушел с должности в связи с переходом на работу в руководство АО Augstsprieguma tīkls.
Кандидатов на должность государственного контролера выдвигают депутаты Сейма.
Государственный контролер избирается Сеймом на четыре года, и один и тои же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
Государственный контроль является независимым коллегиальным высшим ревизионным (аудиторским) учреждением и проводит ревизии в соответствии с признанными в Латвии международными стандартами.
Целью деятельности Государственного контроля является выяснение правомерности, правильности, экономичности и эффективности расходования средств государства и самоуправлений, а также разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.