Президиум Сейма и совет фракций постановили, что кандидатов на должность государственного контролера можно выдвигать до 23 ноября, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента.

Как сообщалось, прежний глава Госконтроля Роланд Ирклис ушел с должности в связи с переходом на работу в руководство АО Augstsprieguma tīkls.

Кандидатов на должность государственного контролера выдвигают депутаты Сейма.

Государственный контролер избирается Сеймом на четыре года, и один и тои же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Государственный контроль является независимым коллегиальным высшим ревизионным (аудиторским) учреждением и проводит ревизии в соответствии с признанными в Латвии международными стандартами.

Целью деятельности Государственного контроля является выяснение правомерности, правильности, экономичности и эффективности расходования средств государства и самоуправлений, а также разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

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