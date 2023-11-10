В пятницу, 10 ноября, на заседание Резекненской думы явились только четыре из 13 депутатов. В связи с этим заседание не состоялось из-за срыва кворума. Это уже второе заседание Резекненской думы из-за отсутствия кворума. В случае, если кворум будет сорван трижды подряд, речь может пойти о роспуске думы и проведении внеочередных выборов в самоуправление.

Напомним, что 2 ноября министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") приняла решение отстранить мэра Резекне Александра Барташевича (Kopā Latvijai) за существенные и систематические нарушения при руководстве работой самоуправления и организации процессом исполнения бюджета.

В связи с отстранением от должности Барташевича обязанности председателя думы перешли к его заместителю и однопартийцу Алексею Стецу. 2 ноября этого года Стец созвал заседание думы, но оно не состоялось — поскольку из 13 депутатов присутствовали шесть. 10 ноября ситуация повторилась, но на этот раз на заседание явились только четыре депутата. Восемь из 13 депутатов Резекненской думы, включая Барташевича и Стеца, входят в состав правящей коалиции.

Согласно Закону "О самоуправлениях", если дума трижды срывает кворум, демонстрируя неспособность принимать решения, то она может быть распущена постановлением Сейма. В этом случае до проведения досрочных выборов назначается временная администрация самоуправления.

Восемь из 13 депутатов Резекненской думы, включая Барташевича и Стеца, входят в состав правящей коалиции. То есть, коалиции хватает голосов, чтобы сорвать кворум трижды и вынудить государственную власть пойти на роспуск думы и внеочередные выборы.

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