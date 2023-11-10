В пятницу, 10 ноября, правление партии Kopā Latvijai, возглавляемой отстраненным от должности мэра Резекне Александром Барташевичем, распространила заявление, в котором выражает желание добиться роспуска Резекненской думы и проведения в следующим году внеочередных выборов в самоуправление.

Правление партии Kopā Latvijai ("Вместе — Латвии") считает, что единственная правильная реакция на отстранение от должности 2 ноября председателя Резекненской думы Александра Барташевича со стороны правящей коалиции города — это ускорение процесса роспуска думы и подготовка к внеочередным выборам, которые могут состояться в 2024 году. Партия Барташевича в обязательном порядке примет участие в этих выборах.

Ранее порталу Delfi подтвердили в Министерстве защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), что, если дело дойдет до внеочередных выборов в Резекненскую думу, то они могут состояться одновременно с выборами в Европарламент — 8 июня 2024 года.

Напомним, что 2 ноября министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") приняла решение отстранить мэра Резекне Александра Барташевича (Kopā Latvijai) за существенные и систематические нарушения при руководстве работой самоуправления и организации процессом исполнения бюджета. Для обеспечения финансовой стабилизации Резекне до конца года необходимо изыскать более 6 млн евро, у самоуправления долги перед предприятиями, дума сталкивается с тем, что не может выплатить зарплаты сотрудникам муниципальных структур.

В связи с отстранением от должности Барташевича обязанности председателя думы перешли к его заместителю и однопартийцу Алексею Стецу. 2 ноября этого года Стец созвал заседание думы, но оно не состоялось — поскольку из 13 депутатов присутствовали шесть. 10 ноября ситуация повторилась, но на этот раз на заседание явились только четыре депутата. Восемь из 13 депутатов Резекненской думы, включая Барташевича и Стеца, входят в состав правящей коалиции.

Согласно Закону "О самоуправлениях", если дума трижды срывает кворум, демонстрируя неспособность принимать решения, то она может быть распущена постановлением Сейма. В этом случае до проведения досрочных выборов назначается временная администрация самоуправления.

Восемь из 13 депутатов Резекненской думы, включая Барташевича и Стеца, входят в состав правящей коалиции. Все депутаты от правящей коалиции Резекненской думы были избраны в 2021 году по списку "Согласия". После исключения из "Согласия" Барташевича в начале 2023 года, депутаты правящей коалиции солидаризировались с мэром и создали партию Kopā Latvijai.

Коалиции хватает голосов, чтобы сорвать кворум трижды и вынудить государственную власть пойти на роспуск думы и внеочередные выборы. От этой ситуации Резекненское самоуправление отделяет только один срыв кворума.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram