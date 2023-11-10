Объявленнный в розыск Руслан Панкратов — бывший депутат Рижской думы, обвиняемый по уголовному делу о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев — сбежал в Россию, сообщила в четверг, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2022 г. экс-депутат Рижской думы, известный правозащитник Р.В.Панкратов стал объектом политически мотивированного преследования со стороны латвийских правоохранительных органов. В Латвии тоже веет дух западного либерализма. Но там он уже закрепился, в отличие от Молдавии под руководством М.Г.Санду", — заявила на пресс-брифинге в МИД Мария Захарова. По ее словам, поводом "для преследования (Панкратова) послужила активная гражданская позиция общественника по отстаиванию прав русскоязычных жителей в Латвии". Захарова заявила, что "латвийские "правоохранители" использовали меры морального и физического воздействия в отношении Р.В.Панкратова".

"Это распространено на территории Прибалтики и прибалтийских стран. Это часть западного либерализма, "плоть от плоти", тоталитарные приемы и диктатуры — физическое и моральное давление на человека, который посмел не присягнуть антизаконным нововведениям, которые под прикрытием демократии пытаются внедрить в общество и государство", — сказала официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова выразила надежду, что "уже в ближайшее время бежавший в Россию от латвийского произвола Р.В.Панкратов выступит и расскажет о пережитых им ужасах политического преследования, русофобии и гонений по национальному признаку в Латвии".

В то же время адвокат Имма Янсоне, которая защищала Панкратова в латвийском суде, сообщила агентству LETA, что на данный момент у нее нет официальной информации о местонахождении Панкратова.

Как уже сообщалось, что Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова 26 сентября, однако бывший депутат на заседание не явился не участвовал.

Янсоне ранее заявлял, что Панкратов покинул свое место жительства и с тех пор его никто не видел. Жена Панкратова обратилась в полицию.

У Панкратова также не было действующих проездных документов, поскольку бывшему депутату Рижской думы в течение года было запрещено покидать Латвию решением, принятым несколько месяцев назад бывшим министром внутренних дел Марисом Кучинскисом *"Объединенный список"). Решение было оспорено в суде, но безуспешно.

В конце сентября Государственная полиция распространила заявление о том, что разыскивается пропавший Панкратов, 1969 года рождения, который покинул свое место жительства в Риге 23 сентября этого года и не вернулся до сих пор.

Прокуратура Латвии ранее сообщила агентству LETA, что согласно закону суд может рассматривать уголовные дела в отсутствие обвиняемого, если местонахождение обвиняемого неизвестно и это указано в информации о результатах поисковых мероприятий или же обвиняемый находится в иностранном государстве и обеспечить его явку в суд невозможно.

В прокуратуре признали, что это один из вариантов дальнейшего развития дела.

Бывшего депутата Рижской думы обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев и беженцев из Украины, а также в нарушении санкций, введенных ЕС, ранее сообщала прокуратура.

Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года с целью разделения общества по национальному признаку на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной пропаганды России, обвиняемые распространяли необоснованные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя заявления, которые провоцировали ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины.

Кроме того, обвиняемый предоставил экономические ресурсы лицу, включенному в список лиц, против которых ЕС ввел санкции за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

Уголовный процесс начался 29 июля 2022 года. Руслан Панкратов, 1969 года рождения, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) летом прошлого года, а 1 августа суд в качестве меры пресечения арестовал его. Позже суд заменил арест залогом в 5000 евро, который Панкаров заплатил и вышел из тюрьмы 5 января 2023 года.

Ранее телеканал TV3 сообщал, что Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, что Панкратов принял участие в пресс-конференции назначенного оккупационным государством руководства. На этой пресс-конференции международные СМИ якобы были проинформированы о референдуме о присоединении оккупированных городов к России.

В 2009 году Панкратов был избран депутатом Рижской думы от партийного объединения "Центр Согласия" и несколько лет работал в самоуправлении. В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия.

По данным Firmas.lv, Панкратов работает вместе с Верой Панкратовой в объединении Latvijas krievu pasaule ("Латвийский русский мир"), зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в объединении "Объединение против нацизма".

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