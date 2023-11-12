Депутат Национального объединения Артур Бутанс обратился в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям с просьбой возбудить дело о нарушении кодекса этики депутатов против Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") и председателя Сейма Дайги Миерини (Союз зеленых и крестьян),

По мнению Бутанса, Айнарс Шлесерс и Дайга Миериня своими действиями во время дебатов нарушили регламент Сейма.

По словам депутата, нарушение произошло во время заседания Сейма 2 ноября, когда парламент рассматривал проект решения "О преобразовании государственного финансового учреждения развития "Altum" в коммерческий банк". На этой стадии принятия решений по законодательным предложениям допускаются только два докладчика, один из которых может высказаться "за", а другой — "против".

В данном случае Шлесерс вызвался выступить в поддержку проекта, но по сути призвал голосовать против, заявив, что в принципе он поддерживает законопроект, но фракция партии, которую он представляет, его не поддержит.

После выступления Шлесерса Бутанс указал на несоответствие сказанного им аргументации "за". По его мнению, были нарушены условия регламента Сейма, поэтому он попросил председателя Миериню предоставить слово еще одному оратору. К нему присоединился председатель фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс, который заявил, что была нарушена статья 54 регламента Сейма.

По мнению Бутанса, в ситуации, когда депутат, вызвавшийся выступить "за", использует время, отведенное на аргументацию, с противоположной целью и фактически призывает не поддерживать проект решения, председатель обязан был отказать в слове другому выступающему "против" и предоставить возможность высказаться "за". По мнению евродепутата, Миериня как председательствующий на заседании имела возможность устранить нарушение регламента Сейма, но не сделала этого.

Депутат считает, что Шлесерс и Миериня нарушили пункты 5 и 6 кодекса этики депутатов, согласно которым депутат Сейма уважает и всегда соблюдает Конституцию, регламент и другие законы и постановления, а также несет моральную ответственность за свои действия.

Рассмотрение заявления Бутанса в комиссии намечено на 15 ноября.

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