Математически существует возможность собрать необходимые подписи для проведения референдума за роспуск 14-го Сейма, заявила агентству LETA политолог, преподаватель Рижского университета им. Страдиня Лелде Метла-Розентале.

По ее словам, нынешняя активность объясняется тем, что сбор подписей был инициирован двумя партиями, представленными в Сейме, и у этих партий есть свой электорат. На выборах в Сейм 14-го созыва за "Латвию на первом месте" проголосовало чуть более 57 000 избирателей, а за партию "За стабильность" — 62 000.

Кроме того, инициативу поддерживает ряд партий, которые не прошли в Сейм, но участвовали в выборах и имеют свой электорат, например, за партию "Суверенная власть" проголосовало более 20 000 избирателей.

В общей сложности за партии, выдвинувшие инициативу роспуска Сейма, проголосовали примерно 160 000 избирателей.

"Это не один человек или небольшая группа энтузиастов инициируют сбор подписей, а относительно крупные и сильные партии, которые обращаются к своим избирателям", — сказала Метла-Розентале.

Она отметила, что если партии, инициировавшие сбор подписей, будут целенаправленно работать над мотивацией своего электората, а также если предположить, что среди избирателей есть те, кто голосовал за другую партию, но недоволен или разочарован ее деятельностью, то теоретически есть возможность собрать необходимый 154 241 голос.

В то же время Метла-Розентале отметила, что собранное на данный момент количество подписей — чуть более 15 000 — относительно невелико по сравнению с общим числом сторонников этих партий.

К 12 часам дня 12 ноября инициативу о проведении референдума за роспуск 14-го Сейма подписали более 15 300 человек.

Сбор подписей за проведение референдума был инициирован восемью партиями: "Латвия на первом месте", "За стабильность", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Jaunlatvieši" и партийные союзы "Pamats-LV" и "Новое Согласие".

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